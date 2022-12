WK LIVE: FIFA bevestigt overlijden arbeidsmigrant bij ongeluk op WK

clock 07:53 07 uur 53. Qatar ontvangt niet gehoopte bezoekersaantallen. De organisator is teleurgesteld. Tot dusver trokken "maar" 765.000 supporters naar het WK in Qatar. Een pak minder dan de geschatte 1,2 miljoen. Het bezoekersaantal valt tegen, maar de Qatari blijven positief: "Met nog meer dan een week te gaan, komt er een nieuwe golf fans aan voor de kwartfinales." . Qatar ontvangt niet gehoopte bezoekersaantallen De organisator is teleurgesteld. Tot dusver trokken "maar" 765.000 supporters naar het WK in Qatar. Een pak minder dan de geschatte 1,2 miljoen. Het bezoekersaantal valt tegen, maar de Qatari blijven positief: "Met nog meer dan een week te gaan, komt er een nieuwe golf fans aan voor de kwartfinales."

clock 07:23 07 uur 23. FIFA bevestigt dood arbeidsmigrant bij ongeluk op dit WK. De Wereldvoetbalbond (FIFA) heeft gisteren bevestigd dat er tijdens het WK in Qatar een arbeidsmigrant is omgekomen. Een Filipijnse arbeider zou bij een ongeluk tijdens reparatiewerkzaamheden aan het teamhotel van de delegatie uit Saoedi-Arabië gestorven zijn, meldde de sportwebsite The Athletic, waarna de FIFA dat bevestigde. "De Wereldvoetbalbond is diep bedroefd over deze tragedie, de gedachten en ons medeleven gaan uit naar de familie van deze arbeider", liet een woordvoerder weten. De FIFA zei pas verder op de zaak in te kunnen gaan als er meer informatie bekend is. Volgens The Athletic was het slachtoffer, een man van om en bij de veertig, met een heftruck aan de slag, toen het op een helling misliep. Hij zou uit het voertuig gevallen zijn en met zijn hoofd op beton terechtgekomen zijn. Een veiligheidsgordel droeg hij niet. De Qatarese autoriteiten onderzoeken het ongeval. Het lot van arbeidsmigranten in Qatar wordt fel bekritiseerd. Bij de bouw van de WK-infrastructuur (stadions, hotels, wegen,...) in Qatar zijn volgens mensenrechtenorganisaties talloze doden gevallen. De secretaris-generaal van het organisatiecomité van het WK voetbal, Hassan Al Thawadi, sprak onlangs over meerdere honderden overleden arbeidsmigranten. Een werkgroep van de Europese voetbalbond (UEFA) heeft gepleit voor een compensatiefonds voor de arbeidsmigranten.



"De Wereldvoetbalbond is diep bedroefd over deze tragedie, de gedachten en ons medeleven gaan uit naar de familie van deze arbeider", liet een woordvoerder weten. De FIFA zei pas verder op de zaak in te kunnen gaan als er meer informatie bekend is.



Volgens The Athletic was het slachtoffer, een man van om en bij de veertig, met een heftruck aan de slag, toen het op een helling misliep. Hij zou uit het voertuig gevallen zijn en met zijn hoofd op beton terechtgekomen zijn. Een veiligheidsgordel droeg hij niet. De Qatarese autoriteiten onderzoeken het ongeval.



Het lot van arbeidsmigranten in Qatar wordt fel bekritiseerd. Bij de bouw van de WK-infrastructuur (stadions, hotels, wegen,...) in Qatar zijn volgens mensenrechtenorganisaties talloze doden gevallen.



De secretaris-generaal van het organisatiecomité van het WK voetbal, Hassan Al Thawadi, sprak onlangs over meerdere honderden overleden arbeidsmigranten. Een werkgroep van de Europese voetbalbond (UEFA) heeft gepleit voor een compensatiefonds voor de arbeidsmigranten.

clock 08-12-2022 08-12-2022.

clock 19:14 19 uur 14. Boetes voor Servië, Kroatië en Saudi-Arabië. De Kroatische en Servische voetbalbond zijn op het WK tegen boetes van 50.000 en 20.000 Zwitserse frank (ongeveer 50.674 en 20.270 euro) aangelopen. Die kregen ze opgelegd door de FIFA. Ook Saoedi-Arabië moet in de geldbuidel tasten. De FIFA opende een tuchtprocedure tegen de Kroatische instantie omwille van racistische uitspattingen van supporters aan het adres van de Canadese keeper met Servische roots Milan Borjan. Hetzelfde gebeurde met de Servische bond wegens de vlag die voor een wedstrijd getoond werd in de kleedkamer, met Kosovo nog steeds als onderdeel van Servië. Ook moet de Saoedische bond tot twee keer toe een boete van 15.000 Zwitserse frank (15.195 euro) ophoesten naar aanleiding van het slechte gedrag tijdens de matchen tegen Argentinië en Mexico, waarin telkens zes gele kaarten gepakt werden.



clock 07-12-2022 07-12-2022.

clock 12:50 12 uur 50. Zo vierden de Kroatische fans de kwalificatie voor de kwartfinale. Zo vierden de Kroatische fans de kwalificatie voor de kwartfinale

clock 09:54 Ronaldo was gisteren een bevoorrechte getuige van de overtuigende overwinning van zijn landgenoten tegen Japan (4-1). Tijdens het post-wedstrijd-interview met Richarlison feestte de Braziliaanse legende alvast gretig mee. 09 uur 54. Ronaldo was gisteren een bevoorrechte getuige van de overtuigende overwinning van zijn landgenoten tegen Japan (4-1). Tijdens het post-wedstrijd-interview met Richarlison feestte de Braziliaanse legende alvast gretig mee.

clock 06-12-2022 06-12-2022.

clock 23:26 23 uur 26. Paulo Bento stopt bij Zuid-Korea. De kansloze nederlaag van Zuid-Korea tegen Brazilië is de terminus geworden voor Paulo Bento als bondscoach van de Zuid-Koreanen. Het contract van de 53-jarige Portugees liep tot dit WK en Bento houdt zelf de boot af voor een eventuele verlenging. "Mijn toekomst ligt niet in Zuid-Korea. Ik ga nu uitrusten en nadenken." Bento had sinds 2018 de touwtjes in handen. Naar eigen zeggen had hij zijn beslissing al enkele maanden geleden genomen.

clock 15:50 15 uur 50. FIFA klaagt Servië en Uruguay aan. De FIFA heeft Servië en haar fans aangeklaagd na vermeend wangedrag tijdens de wedstrijd tegen Zwitserland. Er werden naar verluidt onder meer anti-Kosovo-leuzen gehoord vanuit het Servische supportersvak. Ook 4 Uruguyanen zijn aangeklaagd na hun gedrag ten opzichte van de scheidsrechter na de wedstrijd tegen Ghana.

clock 05-12-2022 05-12-2022.

clock 17:31 17 uur 31. Volgens FIFA meer fans in stadions dan 4 jaar geleden. De 48 wedstrijden in de groepsfase van het WK in Qatar zijn volgens de FIFA bezocht door 2,45 miljoen mensen. Hoewel bij heel wat duels veel lege plekken te zien waren in de stadions, meldt de Wereldvoetbalbond dat 96 procent van de beschikbare kaarten was verkocht. Bij het WK van vier jaar geleden in Rusland werden de 48 groepswedstrijden bezocht door 2,17 miljoen voetbalfans.

De best bezochte groepswedstrijd in Qatar was Argentinië - Mexico: 88.966 toeschouwers. Het was daarmee de WK-wedstrijd met het hoogste bezoekersaantal sinds de WK-finale van 1994 in de Verenigde Staten.

Voor het eerst zijn alle zes continentale federaties (van Europa, Azië, Afrika, Noord- en Midden-Amerika, Zuid-Amerika en Oceanië) vertegenwoordigd in de knock-outfase van het WK. "Dat laat zien dat steeds meer landen de kwaliteiten hebben om op het hoogste niveau mee te doen", zegt oud-trainer Arsène Wenger, hoofd voetbalontwikkeling bij de FIFA. "Deze uitkomst is in lijn met de inspanningen van de FIFA om het voetbal wereldwijd te verbeteren."

clock 15:45 15 uur 45. Bondscoach van Senegal ziek een dag voor de match tegen Engeland. Aliou Cissé, de bondscoach van Senegal, was vandaag niet aanwezig op de persconferentie daags voor de match van zijn land tegen Engeland. Gisteren miste hij ook al de training van zijn ploeg. Cissé heeft koorts, maar is wel van plan om morgen op de bank plaats te nemen.

clock 13:42 13 uur 42. WK voorbij voor geblesseerde Brazilianen Gabriel Jesus en Alex Telles . De Brazilianen Gabriel Jesus en Alex Telles zullen dit WK door blessures niet meer in actie komen. Dat bevestigt de Braziliaanse federatie. Na de 1-0 nederlaag tegen Kameroen kampten Jesus en Telles allebei met knieproblemen. Jesus had al pijn in het gewricht in de aanloop naar het WK. De 25-jarige spits van Arsenal zou nu minstens drie weken moeten rusten. Alex Telles verliet vrijdag het terrein in tranen na een botsing met een tegenstander. Mogelijk moet de 29-jarige linksachter van Sevilla een operatie ondergaan. In de ziekenboeg van Brazilië zaten ook al rechtsacher Danilo, linksachter Alex Sandro en topspeler Neymar. De verdedigers geraken wellicht klaar voor de achtste finale van maandag tegen Zuid-Korea, maar rond Neymar bestaan nog twijfels. Telles en Sandro zijn de enige linksbacks in de Seleçao. Er kunnen geen wisselspelers opgeroepen worden.

clock 03-12-2022 03-12-2022.

clock 21:04 21 uur 04. Cavani molt VAR-monitor. Uruguay kreeg geen penalty - zelfs na een VAR-interventie. Dat zindert bij Cavani nog na. Zijn ploeg kwam een goaltje te kort voor de kwalificatie. De spits werkte zijn woede uit op een VAR-monitor naast het veld.

clock 21:03 21 uur 03.

clock 19:50 19 uur 50. Otto Addo niet langer Ghanese bondscoach. "Het was duidelijk dat ik na het WK zou stoppen", zegt Otto Addo bij zijn ontslag als Ghanese bondscoach.

"Het is een familiebeslissing. Ik heb met mijn gezin een toekomst in Duitsland, waar ik mijn rol bij Dortmund erg graag vervul. Zelfs als we wereldkampioen werden, was het mijn laatste match aan het hoofd van Ghana."

clock 19:50 19 uur 50.

clock 02-12-2022 02-12-2022.

clock 13:12 13 uur 12. Nuno Mendes mist de rest van WK door dijblessure. De Portugese linksback Nuno Mendes zal niet meer in actie komen op dit WK. De jonge speler van PSG blesseerde zich tegen Uruguay aan de linkerdij.

Het medische team van het Portugese elftal zei dat Mendes "niet in staat is om deel te nemen aan de activiteiten van het team, maar wel in Qatar blijft om te werken aan zijn herstel."

clock 12:29 12 uur 29. Argentinië speelt zaterdag al opnieuw, "gekkenwerk", volgens de bondscoach. Argentinië speelt zijn 1/8e finale tegen Australië al op zaterdag. Er zitten dus maar twee dagen tussen de match met Polen en de volgende wedstrijd. "Gekkenwerk", volgens bondscoach Lionel Scaloni. "We hebben geen tijd om de kwalificatie te laten inzinken of er van te genieten. Het draait om recupereren, recupereren en recupereren. Maar ik kan wel zeggen: we zullen klaar zijn."

clock 12:27 12 uur 27. Het is gekkenwerk. We hebben bijna geen tijd om de kwalificatie te laten inzinken of er van te genieten. Argentijns bondscoach Scaloni. Het is gekkenwerk. We hebben bijna geen tijd om de kwalificatie te laten inzinken of er van te genieten. Argentijns bondscoach Scaloni

clock 11:59 11 uur 59. Franse bond gaat klacht indienen bij FIFA. De Franse voetbalbond (FFF) gaat een klacht indienen bij de FIFA nadat de late gelijkmaker van Antoine Griezmann tegen Tunesië na het laatste fluitsignaal werd afgekeurd wegens buitenspel. Scheidsrechter Conger beëindigde de wedstrijd nadat Griezmann de 1-1 leek te scoren, maar keurde het doelpunt af na een VAR-tussenkomst. De wedstrijd werd kortstondig hervat en Tunesië won met 1-0. Velen dachten dat het doelpunt van Griezmann de laatste actie van de wedstrijd was. De Franse omroep TF1 was zelfs al overgegaan naar een reclamebooschap. De Franse bond zei dat het doelpunt ten onrechte werd afgekeurd. Een klacht wordt momenteel voorbereid en moet binnen 24 uur na de wedstrijd naar de FIFA worden gestuurd.

clock 01-12-2022 01-12-2022.

clock 20:18 20 uur 18. Geen Ben White meer bij Engeland. Ben White heeft de Engelse selectie om privéredenen verlaten en zal meer dan waarschijnlijk niet meer terugkeren. "We vragen dat de privacy van de speler op dit moment wordt gerespecteerd", zo klinkt het in een mededeling van de voetbalbond.



Arsenal-verdediger White bleef 2 keer 90 minuten op de bank in de eerste groepsduels van Engeland. In de 3e match stond hij niet meer op het wedstrijdblad.