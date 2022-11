Anderlecht-linksachter N'Diaye mag op valreep mee met Senegal naar WK

Anderlecht nam de 20-jarige N'Diaye afgelopen zomer over van het tweede elftal van FC Barcelona. Hij kwam bij paars-wit dit seizoen tot dusver 10 keer in actie. In september maakte hij pas zijn debuut voor het Senegalese beloftenteam.



Senegal werkt maandag, om 17 uur Belgische tijd, al zijn eerste groepswedstrijd op het WK af tegen Nederland. Bondscoach Cissé had tot 24 uur voor die eerste partij om zijn selectie nog aan te passen.



N'Diaye is de 25e speler uit de Jupiler Pro League die zal deelnemen aan het WK voetbal in Qatar.