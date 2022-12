Omstreden Mateu Lahoz breekt WK-record met 19 gele kaarten: "De slechtste ref op dit WK"

Zelden waren de meningen over een scheidsrechter zo unaniem na een wedstrijd: de Spanjaard Mateu Lahoz maakte er in Nederland-Argentinië een potje van, gekruid met maar liefst 19 gele kaarten. Vanuit beide kampen kreeg hij er dan ook stevig van langs.

Nederland was tot voor gisteren al "gedeeld" recordhouder op een WK, want in 2006 werden in de "Slag van Nürnberg" tegen Portugal 16 gele kaarten getrokken. De scheidsrechter toen heette Valentin Ivanov. Zat hij gisteren opgelucht of juist knarsetandend voor zijn televisie, toen hij Mateu Lahoz zijn gele record zag afpakken?



Opmerkelijk is dat Lahoz zijn eerste kaart pas na een halfuur trok, voor de Argentijnse assistent Walter Samuel dan nog. Ook bondscoach Lionel Scaloni en Wout Weghorst zagen nog een kartonnetje voor hun neus wapperen toen ze op de bank zaten.



Voor de rest trok Lahoz op het veld gele kaarten voor:



Jurriën Timber (43')

Marcos Acuña (43')

Cristian Romero (45')

Memphis Depay (76')

Lisandro Martinez (76")

Steven Berghuis (88')

Leandro Paredes (89')

Virgil van Dijk (90+1')

Lionel Messi (90+10')

Nicolas Otamendi (90+12')

Steven Bergwijn (91')

Gonzalo Montiel (109')

German Pezzaella (112')

Noa Lang (120')

Denzel Dumfries (120', 2x geel) Dat brengt de rekening dus op 19 gele kaarten, omdat Denzel Dumfries en Noa Lang na het laatste fluitsignaal met hun tweetjes nog goed waren voor 3 gele kaarten.

Kritiek op Lahoz is hard: "FIFA moet dit bekijken"

Zo hard Nederland en Argentinië elkaar te lijf gingen tijdens de match, zo eendrachtig waren ze in hun kritiek op de scheidsrechter achteraf.



"Volgens mij wou hij dat het nog 2-2 zou worden, daarom dat hij 10 minuten liet overspelen", is de Argentijnse doelman Emiliano Martinez niet mals. "Hij is veruit de slechtste ref op dit WK." Ook de doorgaans lankmoedige Lionel Messi viel uit zijn rol van ideale schoonzoon (zie "gerelateerd"). "Eigenlijk wil ik niets over de ref zeggen, want als speler kun je niet rechtuit spreken of je wordt geschorst." "Toch vind ik dat de FIFA dit moet bekijken. Een scheidsrechter zoals deze kun je niet op zo'n match zetten. We wisten het voor de match al (dat hij met kaarten zou gooien, red)."

Het was echt schandalig. De scheidsrechter was helemaal de weg kwijt, was niet meer voor rede vatbaar. Frenkie de Jong

Ook bij Nederland kwam de oranje stoom uit de oren. "Hij was maar met kaarten aan het smijten, zoiets heb ik nog nooit gezien", zegt Marten de Roon. "Het is moeilijk om je hoofd er dan bij te houden." Jurriën Timber: "Ik had het gevoel dat alle 15 gele kaarten (die op het veld vielen) voor ons waren. Ik was zelf bang om een 2e gele kaart te krijgen, want hij floot een paar keer een overtreding van mij die er helemaal geen was." "Normaal gezien is dit een goeie scheidsrechter, maar nu was het echt schandalig", is ook Frenkie de Jong spijkerhard. "Na de reguliere speeltijd gingen ze met z'n allen naar hem toe en daarna heeft hij alleen nog maar voor Argentinië gefloten. Hij was ook echt niet meer voor rede vatbaar. Hij was helemaal de weg kwijt."

