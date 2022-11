"Bondscoach die 2 keer uitgeschakeld is voor WK" moet Iran overeind houden tegen Engeland

Vaak over het hoofd gezien, maar daarom niet vergeten. Engeland zou wel eens een belangrijke titelkandidaat kunnen zijn in Qatar. "Want het is een verzameling van briljante spelers", weet Peter Vandenbempt.

"Het doel van bondscoach Gareth Southgate was niet om top te zijn in 2018, maar hier in Qatar. Heel wat spelers zijn nu op hun top. De Engelsen gaan vol voor de wereldtitel."

Toch is er geen hoerastemming bij de Engelsen. "Ze hebben 6 wedstrijden niet kunnen winnen", beseft Vandenbempt. "En ze zijn ook nog eens gedegradeerd in de Nations League."



"Gareth Southgate heeft het wel op een of andere manier klaargekregen dat de Engelse ploeg een grote familie is. Ze hebben een soort bescheidenheid gekweekt door jongens mee te nemen die leren voetballen hebben in de lagere reeksen."