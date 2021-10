Australiër Josh Cavallo komt als eerste huidige profvoetballer uit de kast

Josh Cavallo deed zijn ontboezeming op sociale media. "Ik voel me klaar om te praten over iets persoonlijks waar ik me eindelijk comfortabel genoeg bij voel om over te spreken: ik ben een voetballer en ik ben homo", klinkt het.



"Alles wat ik wil is voetballen en op een gelijke manier behandeld worden. Het dubbelleven dat ik tot nu toe leidde, was erg vermoeiend. Het heeft lang geduurd voor ik hier klaar voor was, maar ik ben heel gelukkig dat ik nu zover gekomen ben om dit te vertellen."



Cavallo kreeg na zijn outing meteen steun van de Australische spelersvakbond, die spreekt van een "fantastisch moment voor Cavallo, de sport en de LGBTQ-gemeenschap".



Adelaide United, de club van Cavallo, looft de middenvelder. "Dit is niet alleen een belangrijke dag voor Josh, maar ook een historische dag voor het Australische voetbal. Hopelijk is hiermee de weg geplaveid voor meer voetballers die hiermee zitten", klinkt het.

Cavallo heeft niet de primeur van eerste actieve profvoetballer die uit de kast komt. In 2013 was de Amerikaan Robby Rogers van LA Galaxy de eerste. In 2017 stopte de toen 30-jarige verdediger met voetballen.



In het verleden maakte onder meer de Duitser Thomas Hitzlsperger bekend dat hij homoseksueel is, maar de 52-voudige international was op dat moment al gestopt met voetballen. Hij deed dat in 2014, 10 maanden na zijn laatste match als prof.