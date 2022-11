Aster Nzeyimana doet mee aan onze WK-pronostiek: "Argentinië is mijn topfavoriet"

"Messi blijft de beste ooit en hij voelt zich eindelijk kiplekker in het elftal na die gewonnen Copa America. Het is gewoon een hele goede groep, als een bende vrienden."

Via wkpronostiek.sporza.be kan je je voorspellingen voor de groepsfase van het WK nu invullen. Aster Nzeyimana is een van onze sportankers waarmee je jouw pronostiek kan vergelijken.

"Senegal zou een verrassing kunnen zijn, het is wel de kampioen van Afrika natuurlijk. Veel valt of staat alleen met Mané, hun grote sterspeler. Ze hebben een fysiek sterk elftal met veel dynamiek, dat een verrassing kan zijn voor mensen die de Afrika Cup niet gevolgd hebben."

In veel voorspellingen gaat Nederland fluitend door de groepsfase komen, maar zo ziet Aster het niet. "Senegal en Ecuador zijn echt allebei vervelende landen om tegen te spelen. De focus bij Nederland zal dus toch in de groepswedstrijden al aanwezig moeten zijn."

Servisch spektakel en hoge verwachtingen van Japan

"Van een ploeg als Servië hoop ik dat ze alles op alles zullen zetten en voor vuurwerk zullen zorgen." Aster pronostikeert dat Servië in elke groepswedstrijd 2 keer zal scoren, met als grootste spektakel de 4-2-nederlaag tegen Brazilië. "Dat is echt een match waar ik enorm naar uitkijk, tussen 2 geweldige lichtingen."

Nog een land waarvan Aster hoge verwachtingen heeft, is Japan. "Ze zitten in een heel moeilijke groep dus ik weet niet hoever ze effectief zullen komen. Het is een heel leuk elftal, dat nog beter is dan in 2018."

In de "groep des doods" vult hij een nipte nederlaag voor Japan in tegen Spanje, maar wel een gelijkspel tegen Duitsland.