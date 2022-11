Catherine Van Eylen over onze WK-pronostiek: "Je moet af en toe eens een zotte uitslag invullen"

De Sporza WK-pronostiek is niet alleen de ideale manier om je voorspellingen te meten met die van je vrienden, maar ook met die van enkele bekende gezichten. VRT-sportanker Catherine Van Eylen vulde haar pronostiek alvast in. Met enkele verrassingen, maar ook met de grote landen die het goed doen: "Die zekerheden moet je ook meepakken in je voorspelling."

Via wkpronostiek.sporza.be kan je je voorspellingen voor de groepsfase van het WK nu invullen. Catherine Van Eylen vulde haar voorspelling al in en ziet de Rode Duivels 9 op 9 pakken in de groepsfase. "De beste middenvelder en doelman ter wereld zitten in de selectie, aangevuld met jonge talenten. De groepsfase overleven moet dus wel lukken, daarna is het met rechtstreekse uitschakeling en dat is altijd anders. Maar het toernooi van de Belgen is niet automatisch mislukt als we geen wereldkampioen worden."

Louis van Gaal werd in 2014 derde op het WK met een op papier mindere Nederlandse ploeg dan nu. Catherine Van Eylen

Naar wie Catherine ook heel benieuwd is, zijn de Nederlanders. "Ik heb ze hoog ingeschat in mijn pronostiek. Het is het laatste WK van Louis van Gaal en hij blijft een fenomeen."

Het WK van 2014 was het laatste waar Nederland van de partij was en daar werd het derde. "Ook toen was Van Gaal bondscoach en dat was met een ploeg die op papier minder is dan die van nu. Ik verwacht er dus wel wat van."

Grote landen als zekerheden, maar toch enkele verrassingen

In de pronostiek van Catherine stoten alle grote landen door naar de eindfase. "Argentinië, Brazilië, Engeland, Frankrijk, Portugal... De kans is wel groot dat ze allemaal door zullen gaan en die (quasi-)zekerheden moet je ook pakken in een pronostiek. Argentinië, met een Messi die in vorm is en een zekere rust uitstraalt, is mijn topfavoriet." Voor Brazilië voorspelt ze een ruime 0-5 overwinning tegen Kameroen in de laatste groepswedstrijd. "Ik verwacht heel veel spektakel van Brazilië en af en toe moet je eens zo een gekke uitslag invullen. Dat maakt een spel rond pronostieken leuk."

Haalt Brazilië met veel doelpunten de sloophamer boven in de groepsfase?

In de groep van de Belgen vulde Catherine een verrassende zege van Canada tegen Kroatië in. "Pronostieken zijn er om wat mee te spelen natuurlijk. Modric blijft een fantastische speler, maar misschien is Kroatië wat over zijn top heen." "Van Qatar verwacht ik dat ze op enthousiasme - en met het nodige geluk als gastland - toch 2 gelijke spelen uit de brand zullen slepen in hun eerste wedstrijden. Maar opnieuw: af en toe eens zot doen moet kunnen in de pronostiek." Met een 0-0 zullen we een doelpuntenloze openingswedstrijd te zien krijgen volgens de pronostiek van Catherine. Wil je al haar voorspelde uitslagen ontdekken? Schrijf je dan nu in voor de Sporza WK-pronostiek.

Doe zelf ook mee aan de Sporza WK-pronostiek: