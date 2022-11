Sonck vult onze WK-pronostiek in: "Ik ga gewoon altijd uit van mijn gevoel"

Via wkpronostiek.sporza.be kan je je voorspellingen voor de groepsfase van het WK nu invullen. Wesley Sonck deed dat ook al en uit zijn pronostiek blijkt dat de Rode Duivels vlot door de groepsfase zouden moeten raken.

"Ik ben een positieve realist. Ik ga niet mee in het pessimisme over hoe slecht we zouden zijn. De groepsfase zouden we toch moeten overleven."