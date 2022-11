Gerardo Arteaga, de Belgische connectie bij Mexico: "Ik beschouw mezelf als belangrijke speler"

Gerardo Arteaga stelt Mexico voor

#FueraTata

Meer dan 80 procent van de Mexicanen is katholiek, maar het grootste land van Midden-Amerika heeft nog een andere religie: voetbal. In Qatar worden 40.000 Mexicaanse voetbalfans verwacht. Die zullen niet alleen opvallen door hun aantal. Mexicaanse voetbalfans zijn bekend voor hun kleurrijke outfits, gigantische sombrero's en typische maskers uit het Mexicaans worstelen. "Voetbal wordt in Mexico heel gepassioneerd beleefd", wrijft Gerardo Arteaga zich in de handen. "Voetbal is er de belangrijkste sport en de voetbalcultuur in Mexico is prachtig."

Niet alle fans geloven 100 procent in ons, maar we willen ze overtuigen. Gerardo Arteaga - Racing Genk

De passie wordt momenteel wel bekoeld door veel negatieve gevoelens over bondscoach Gerardo Martino. #FueraTata is een veel gebruikte hashtag op sociale media. Het betekent niet meer dan "Tata buiten". De Argentijn was in het verleden nog trainer van Barcelona en Argentinië en sinds 2019 leidt hij de Mexicaanse troepen. Onregelmatige prestaties en het verlies van twee finales tegen de VS (de CONCACAF Gold Cup en de CONCACAF Nations League) hebben zijn populariteit doen kelderen bij de vurige fans. "Niet iedereen gelooft 100 procent in ons", blijft Gerardo Areaga diplomatisch. "Maar we willen de fans net overtuigen dat Mexico een geweldig WK kan spelen." "De hele selectie heeft het gevoel dat we op dit WK-geschiedenis kunnen schrijven. Ik zeg het zoals ik het denk. Ik wil wereldkampioen worden."

Dromen van de kwartfinales

De eerste opdracht voor Mexico wordt een groep met Argentinië, Polen en Saudi-Arabië overleven. Lukt dat, dan zullen de Mexicaanse fans hun ploeg wel opnieuw in het hart sluiten, want dan volgt een wedstrijd voor de geschiedenisboeken. In acht opeenvolgende deelnames aan het WK bereikte het land even vaak de 1/8e finales, maar geen enkele keer lukte het daarna om de kwartfinales te spelen. In 2018 doorprikte Brazilië de droom.

Wat Mexico kenmerkt, is dat we gezond agressief spelen en klaar zijn om te knokken, wie de tegenstander ook is. Gerardo Arteaga - Racing Genk