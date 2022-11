Angelo Preciado, de Belgische connectie bij Ecuador: "Alle jongetjes willen er voetballer worden"

Noem Ecuador gerust dé verrassing van de Zuid-Amerikaanse kwalificaties. Met een jonge, beloftevolle selectie, een ervaren coach en een gunstige loting is Ecuador ook kandidaat om een verrassing te worden in Qatar. Dankzij Angelo Preciado (24) van Racing Genk is er ook een Belgische link.

Angelo Preciado stelt Ecuador voor

Vierde in Zuid-Amerikaanse kwalificaties

Als verrassende vierde in de meedogenloos zware Zuid-Amerikaanse WK-kwalificaties mag Ecuador samen met Brazilië, Argentinië en Uruguay de eer van Zuid-Amerika hoog houden in Qatar. Met 17 miljoen inwoners is Ecuador een relatief klein land in de regio. Ingesloten tussen Colombia en Peru, maar voetbal wordt er even passioneel beleefd. "Mensen weten niet goed wat ze mogen verwachten van dit WK, maar ze zijn vooral blij dat we er opnieuw bij zijn (na het missen van het WK in 2018)." Angelo Preciado vertelt over de vierde deelname van zijn land met pretoogjes. "De voetbalcultuur in mijn land is heel groot. Alle jongetjes willen later voetballer worden."

Mensen weten niet goed wat ze mogen verwachten van dit WK. Angelo Preciado - Racing Genk

Deelname aan zijden draadje, maar nu optimisme over loting

Nochtans was de deelname van Ecuador tot september onzeker, want als het over het WK gaat worden er in Zuid-Amerika geen cadeaus uitgedeeld. Chili probeerde de plaats van Ecuador via de FIFA in te nemen. Chili beweerde bewijs te hebben dat verdediger Byron Castillo niet in Ecuador, maar in Colombia werd geboren. Chili vroeg de FIFA om daarom de plaats van Ecuador te mogen innemen. Uiteindelijk ging de FIFA niet mee in dat verhaal, maar voor Castillo werd het Ecuadoriaans sprookje toch nog een nachtmerrie. Toen de bondscoach als laatste van alle landen zijn selectie bekend maakte, was verrassend van zijn naam geen sprake. De fans zullen er hun enthousiasme niet voor laten, want de loting werd op gejuich onthaald. Ecuador zit in een haalbare groep met Qatar, Senegal en Nederland. Bovendien krijgt het land de eer om de openingsmatch tegen gastland Qatar te spelen.

Sleutelspelers Caicedo en Valencia

Ecuador stuurt een relatief jonge, maar getalenteerde groep naar het Midden-Oosten. Moises Caicedo (21, foto boven) is op jonge leeftijd een sleutelspeler. Een halfjaar bij Beerschot was voldoende om heel België (en moederclub Brighton) te overtuigen van zijn grote talent als technisch en fysiek sterke speler. "Dat is kenmerkend aan de selectie van Ecuador in het algemeen", vindt Angelo Preciado. "We zijn fysiek sterk en technisch goed."

Ecuador is fysiek en technisch sterk. Angelo Preciado - Racing Genk