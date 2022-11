El Khannouss (18) op WK niet mét maar tegen België: "Marokko is voor mij beste keuze"

El Khannouss verscheen gisteravond voor de Sporza-camera na de 0-2 in Anderlecht. Eerst ging het over het bij momenten indrukwekkende spel van de competitieleider. "Als je durft te voetballen tegen zo'n ploeg, speel je ze gewoon kapot", klonk het zelfverzekerd. De jongeling was niet verrast door de ruimtes die Genk vond: "Want ik ken de kwaliteiten van de groep." Het was een speciale match voor El Khannouss, die van de U6 tot de U15 op Neerpede bij de jeugd van Anderlecht speelde. "Het is altijd speciaal om hier terug te komen. Het gaat goed op dit moment, dus ik heb geen spijt."

"Denk dat ik goed zal opgevangen worden"

Het gaat El Khannouss inderdaad voor de wind, bij de jeugd speelde hij bij de Belgische nationale ploegen, maar debuteren als A-international doet hij op het WK, als hij mag spelen: "Morgen vertrek ik naar Qatar, waarna ik met de ploeg naar Dubai vlieg. Daarna keren we terug naar Qatar voor het WK."



De witte merel heeft geen last van stress, ook geen gezonde. "Niet echt, ik heb al met Marokko meegespeeld tegen Madagascar." Dat was eind september in een onofficiële interland. "Ik denk dat ik heel goed zal opgevangen worden."



El Khannous blijft nuchter bij deze grote stap: "Het is zeker speciaal, maar ik moet de voeten op de grond houden, dankbaar zijn voor alles en genieten van elk moment."



Hij voelde zich geen zekerheid voor de selectie: "Ik dacht dat mijn kansen 50-50 waren, ik had wat twijfels. Toen ik mijn naam bij de persconferentie op de lijst zag staan, was ik heel trots."



Op 27 november speelt El Khannouss op het WK tegen de Rode Duivels. Voor hetzelfde geld had het ook andersom kunnen zijn, want België heeft ook een paar keer geprobeerd om het talent te overtuigen. "Dat klopt, maar ik heb mijn keuze gemaakt en ga daar niet meer op terugkomen. Ik denk dat dit voor mij de beste keuze is."



Hij weet niet of hij in actie zal komen op het WK. "We zullen daar wel zien wat en hoe."