Ochoa opnieuw WK-held, Lewandowski de pineut met cruciale penaltymisser in Mexico - Polen

clock 90+9' tweede helft, minuut 99. Einde. We hebben een derde gelijkspel dit WK. Ochoa stopte net voor het uur een penalty van Lewandowski, die zo weer niet scoort op een WK. De match leefde daarna op, maar leverde geen doelpunten op. De Saudi's gaan aan de leiding in groep c. . Einde We hebben een derde gelijkspel dit WK. Ochoa stopte net voor het uur een penalty van Lewandowski, die zo weer niet scoort op een WK. De match leefde daarna op, maar leverde geen doelpunten op. De Saudi's gaan aan de leiding in groep c.

clock 90+8' tweede helft tweede helft, minuut 98 match afgelopen

clock 90+6' tweede helft, minuut 96. Krychowiak knalt. Krychowiak wil zoals Lozano gaan voor de wereldgoal, maar schiet ook niet in het kader. Zijn ploegmaats zijn boos, er waren zeker andere opties. . Krychowiak knalt Krychowiak wil zoals Lozano gaan voor de wereldgoal, maar schiet ook niet in het kader. Zijn ploegmaats zijn boos, er waren zeker andere opties.

clock 90+4' tweede helft, minuut 94. Ochoa moet nog eens reageren na een aanval van de Polen. Moeilijk was dit niet, maar het is opnieuw een save van de Mexicaanse doelhouder. . Ochoa moet nog eens reageren na een aanval van de Polen. Moeilijk was dit niet, maar het is opnieuw een save van de Mexicaanse doelhouder.

clock 90+3' tweede helft, minuut 93. Bijna kunnen de Mexicanen uitbreken, maar Antuna denkt te veel ruimte te hebben. Kiwior werkt weg. . Bijna kunnen de Mexicanen uitbreken, maar Antuna denkt te veel ruimte te hebben. Kiwior werkt weg.

clock 90' tweede helft, minuut 90. 7 minuten erbij. We krijgen zeven extra minuten en beginnen ondertussen de lange toegevoegde tijd gewoon te raken. . 7 minuten erbij We krijgen zeven extra minuten en beginnen ondertussen de lange toegevoegde tijd gewoon te raken.

clock 90' tweede helft, minuut 90. Een gebrek aan inzet kunnen we de spelers niet verwijten. Genoeg strijd en goesting, maar als we die woorden moeten bovenhalen, betekent dat vaak dat het spel zelf onder de verwachting blijft. . Een gebrek aan inzet kunnen we de spelers niet verwijten. Genoeg strijd en goesting, maar als we die woorden moeten bovenhalen, betekent dat vaak dat het spel zelf onder de verwachting blijft.

clock 87' tweede helft, minuut 87. Vervanging bij Polen, Arkadiusz Milik erin, Piotr Zielinski eruit wissel substitution out Piotr Zielinski substitution in Arkadiusz Milik

clock 84' tweede helft, minuut 84. Vervanging bij Mexico, Uriel Antuna erin, Alexis Vega eruit wissel substitution out Alexis Vega substitution in Uriel Antuna

clock 84' tweede helft, minuut 84. Jimenez niet in vorm. Aan de overkant kan Jimenez gaan rennen met de bal, maar hij is niet in die vorm dat hij drie verdedigers 40 meter lang aan de praat kan houden. . Jimenez niet in vorm Aan de overkant kan Jimenez gaan rennen met de bal, maar hij is niet in die vorm dat hij drie verdedigers 40 meter lang aan de praat kan houden.

clock 84' tweede helft, minuut 84. Kansje aan beide kanten schudt iedereen nog eens wakker. Kansje aan beide kanten schudt iedereen nog eens wakker

clock 82' tweede helft, minuut 82. De Polen hijsen zich bijna nog op voorsprong, de trap van Krychowiak na een doorgekopte corner wordt weggeduwd. . De Polen hijsen zich bijna nog op voorsprong, de trap van Krychowiak na een doorgekopte corner wordt weggeduwd.

clock 81' tweede helft, minuut 81. Alexis Vega gaat voor de wereldgoal. Op 25 meter heeft hij wat ruimte maar zijn schot gaat even ver over als naast. Hoeveel doet er niet toe. . Alexis Vega gaat voor de wereldgoal. Op 25 meter heeft hij wat ruimte maar zijn schot gaat even ver over als naast. Hoeveel doet er niet toe.

clock 78' tweede helft, minuut 78. Veel fouten. De storm is even gaan liggen en we zien weer het spel van voor de rust. Het spel is iets slordiger, en overtredingen vertragen de match. . Veel fouten De storm is even gaan liggen en we zien weer het spel van voor de rust. Het spel is iets slordiger, en overtredingen vertragen de match.

clock 76' Gele kaart voor Przemyslaw Frankowski van Polen tijdens tweede helft, minuut 76 yellow card Przemyslaw Frankowski Polen

clock 72' tweede helft, minuut 72. Vervanging bij Polen, Przemyslaw Frankowski erin, Sebastian Szymanski eruit wissel substitution out Sebastian Szymanski substitution in Przemyslaw Frankowski

clock 72' tweede helft, minuut 72. Tata Martino gaat wisselen en gooit met Carlos Rodrigues en Raul Jimenez offensieve versterking erin. Kunnen zij de match bepalen? . Tata Martino gaat wisselen en gooit met Carlos Rodrigues en Raul Jimenez offensieve versterking erin. Kunnen zij de match bepalen?