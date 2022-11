Ontdek de nieuwe "Trident", het vliegtuig van Rode Duivels én Red Flames

De Belgische vliegtuigmaatschappij is trots op zijn nieuwe "Belgian Icon". Bij de introductie van de eerste versie in 2016 was het vliegtuig uitsluitend gewijd aan de Rode Duivels.



Vandaag onthult Brussels Airlines een vliegtuig dat het mannelijke én vrouwelijke nationale voetbalteam vertegenwoordigt. Onder het motto: "We are not complete until we are together."



CEO Peter Gerber draagt de boodschap uit: "Dit is een statement om te pleiten voor gelijke kansen en opportuniteiten voor iedereen, in het voetbal en daarbuiten."



Studies tonen aan dat genderstereotypen in de sport nog steeds wijdverspreid zijn en dat er te weinig aandacht is voor meisjes en vrouwen. Brussels Airlines doorbreekt deze barrières met trots.



Aanvoerders Tessa Wullaert en Eden Hazard onthulden de nieuwe Trident in aanwezigheid van medewerkes van Brussels Airlines, de Red Flames, de Rode Duivels en een bondsdelegatie.