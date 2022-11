"Novak Djokovic krijgt een visum voor Australian Open"

Djokovic won het eerste grandslamtoernooi van het jaar al 9 keer, maar mocht vorig jaar zijn titel van 2019, 2020 en 2021 niet verdedigen na een tumultueuze, wettelijke saga over zijn vaccinatiestatus.



Na 10 dagen werd het visum van de niet-gevaccineerde tennisser aan de vooravond van het toernooi ingetrokken.



De 35-jarige Djokovic werd het land uitgezet en de inbreuk betekende ook dat hij 3 jaar het land niet in mocht. Ondertussen is de coronaverplichting afgeschaft en de de immigratieminister kan die uitsluitingsperiode in bepaalde gevallen aanpassen.



Het kantoor van de minister wilde geen commentaar geven aan ABC om privacyredenen. Het is aan Djokovic om te communiceren.