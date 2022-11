Djokovic hijst zich naast Federer met 6e eindzege op ATP Finals

clock 20:51 20 uur 51.

clock 20:50 20 uur 50. Djokovic wint! Novak Djokovic heeft voor de zesde keer de ATP Finals gewonnen. Hij klaarde de klus in de finale in twee sets in minder dan twee uur. Hij komt zo naast Roger Federer in het lijstje met recordhouders. . Djokovic wint! Novak Djokovic heeft voor de zesde keer de ATP Finals gewonnen. Hij klaarde de klus in de finale in twee sets in minder dan twee uur. Hij komt zo naast Roger Federer in het lijstje met recordhouders.

clock 20:35 20 uur 35.

clock 20:16 20 uur 16.

clock 20:10 20 uur 10.

clock 19:36 19 uur 36. ATP Finals Casper Ruud is de uitdager van Novak Djokovic in finale van ATP Finals

clock 19:36 19 uur 36. ATP Finals Novak Djokovic plaatst zich als eerste voor finale van ATP Finals na 2 felbevochten sets

clock 20-11-2022 20-11-2022.

clock 23:47 23 uur 47.

clock 23:45 23 uur 45. Roeblev schaart zich als laatste bij halvefinalisten. Andrey Roeblev (ATP-7) heeft zich vrijdagavond als laatste voor de halve finales van de ATP Finals geplaatst. In een rechtstreeks duel om de tweede plaats in de rode groep nam de 25-jarige Rus in 1 uur en 42 minuten met 3-6, 6-3 en 6-2 de maat van de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP-3). Zaterdagavond neemt Roeblev het in de halve finales op tegen de Noor Casper Ruud (ATP-4), de winnaar van de groene groep. In de andere halve finale staat de Serviër Novak Djokovic (ATP-8) zaterdagnamiddag tegenover de Amerikaan Taylor Fritz (ATP-9). . Roeblev schaart zich als laatste bij halvefinalisten Andrey Roeblev (ATP-7) heeft zich vrijdagavond als laatste voor de halve finales van de ATP Finals geplaatst. In een rechtstreeks duel om de tweede plaats in de rode groep nam de 25-jarige Rus in 1 uur en 42 minuten met 3-6, 6-3 en 6-2 de maat van de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP-3). Zaterdagavond neemt Roeblev het in de halve finales op tegen de Noor Casper Ruud (ATP-4), de winnaar van de groene groep. In de andere halve finale staat de Serviër Novak Djokovic (ATP-8) zaterdagnamiddag tegenover de Amerikaan Taylor Fritz (ATP-9).

clock 23:40 23 uur 40.

clock 17:34 17 uur 34. Djokovic blijft ongeslagen na thriller. Novak Djokovic gaat met drie zeges op zak naar de halve finales. Maar de Serviër had in zijn laatste groepswedstrijd wel 3 sets en 3 uur en 11 minuten nodig tegen Daniil Medvedev: 6-3, 6-7 en 7-6. Djokovic was al zeker van zijn plaats in de halve finales, maar ging dus toch tot het uiterste. . Djokovic blijft ongeslagen na thriller Novak Djokovic gaat met drie zeges op zak naar de halve finales. Maar de Serviër had in zijn laatste groepswedstrijd wel 3 sets en 3 uur en 11 minuten nodig tegen Daniil Medvedev: 6-3, 6-7 en 7-6.

Djokovic was al zeker van zijn plaats in de halve finales, maar ging dus toch tot het uiterste.

clock 17:31 17 uur 31.

clock 00:05 00 uur 05. Fritz wint duel om halve finale van Auger-Alliasime. Met Casper Ruud al zeker van groepswinst was de avondpartij tussen Taylor Fritz (ATP-9) en Félix Auger-Aliassime (ATP-6) eentje met het tweede halvefinaleticket als inzet. De winnaar mocht naar de laatste vier en dat was Fritz. De Amerikaanse debutant knokte zich in 2 uur en 45 minuten voorbij de Canadees: 7-6 (7/4), 6-7 (5/7), 6-2. De 25-jarige Fritz en de 22-jarige Auger-Aliassime zijn allebei hardhitters. In de eerste set gaf geen van de twee een break weg, in de tiebreak liep Fritz snel uit tot 6/3, hij benutte zijn 2e setbal op zijn eigen service. De Canadees, ook een ATP Finals-debutant, kreeg 3 breakkansen in het begin van de tweede set, maar Fritz werkte ze weg en weer moest een tiebreak beslissen. Een derde set was een feit. In het zesde spelletje kreeg Fritz zijn eerste breakbal van de match, maar hij moest wachten tot een fout van zijn opponent bij zijn vierde om 4-2 te leiden. De veer brak bij Auger-Aliassime, in een mum van tijd was de match voorbij. . Fritz wint duel om halve finale van Auger-Alliasime Met Casper Ruud al zeker van groepswinst was de avondpartij tussen Taylor Fritz (ATP-9) en Félix Auger-Aliassime (ATP-6) eentje met het tweede halvefinaleticket als inzet.



De winnaar mocht naar de laatste vier en dat was Fritz. De Amerikaanse debutant knokte zich in 2 uur en 45 minuten voorbij de Canadees: 7-6 (7/4), 6-7 (5/7), 6-2.



De 25-jarige Fritz en de 22-jarige Auger-Aliassime zijn allebei hardhitters. In de eerste set gaf geen van de twee een break weg, in de tiebreak liep Fritz snel uit tot 6/3, hij benutte zijn 2e setbal op zijn eigen service.



De Canadees, ook een ATP Finals-debutant, kreeg 3 breakkansen in het begin van de tweede set, maar Fritz werkte ze weg en weer moest een tiebreak beslissen. Een derde set was een feit.



In het zesde spelletje kreeg Fritz zijn eerste breakbal van de match, maar hij moest wachten tot een fout van zijn opponent bij zijn vierde om 4-2 te leiden. De veer brak bij Auger-Aliassime, in een mum van tijd was de match voorbij.

clock 00:04 00 uur 04.

clock 18-11-2022 18-11-2022.

clock 16:33 16 uur 33. Nadal verlaat Turijn met zege tegen Ruud. Meer dan de eer stond er niet meer op het spel tussen Rafael Nadal (ATP-2) en Casper Ruud (ATP-4) in hun laatste groepsmatch. De Spanjaard wist al dat hij naar huis mocht na nederlagen tegen Taylor Fritz en Félix Auger-Aliassime, de Noor was al zeker van de halve finales na winst tegen die twee. Nadal en Ruud maakten er dan maar een mooi duel van, eentje dat Nadal won met 7-5, 7-5. Auger-Aliassime en Fritz zullen vanavond onder elkaar uitmaken wie als tweede mee mag naar de halve finales. . Nadal verlaat Turijn met zege tegen Ruud Meer dan de eer stond er niet meer op het spel tussen Rafael Nadal (ATP-2) en Casper Ruud (ATP-4) in hun laatste groepsmatch. De Spanjaard wist al dat hij naar huis mocht na nederlagen tegen Taylor Fritz en Félix Auger-Aliassime, de Noor was al zeker van de halve finales na winst tegen die twee.



Nadal en Ruud maakten er dan maar een mooi duel van, eentje dat Nadal won met 7-5, 7-5.



Auger-Aliassime en Fritz zullen vanavond onder elkaar uitmaken wie als tweede mee mag naar de halve finales.

clock 16:32 16 uur 32. Geen evenaring van slechtste reeks. "Ik ben blij dat ik op een positieve noot mijn jaar afsluit", reageerde de 22-voudige grandslamkampioen. De 36-jarige Spanjaard begon aan het seizoen met winst in de Australian Open en Roland Garros. Een 0 op 5 (1/8e finale US Open, 1e ronde Parijs en 3 duels Turijn) wou hij vermijden. Dat was een reeks die dateerde van 2004-2005, toen zijn carrière nog moest losbarsten. Nadal wou het meest vandaag, Ruud staat nu ook 0 op 8 in het krijt tegen spelers uit de top 3. Met een backhand winner sloot Nadal het seizoen in stijl af. . Geen evenaring van slechtste reeks "Ik ben blij dat ik op een positieve noot mijn jaar afsluit", reageerde de 22-voudige grandslamkampioen. De 36-jarige Spanjaard begon aan het seizoen met winst in de Australian Open en Roland Garros.



Een 0 op 5 (1/8e finale US Open, 1e ronde Parijs en 3 duels Turijn) wou hij vermijden. Dat was een reeks die dateerde van 2004-2005, toen zijn carrière nog moest losbarsten.



Nadal wou het meest vandaag, Ruud staat nu ook 0 op 8 in het krijt tegen spelers uit de top 3. Met een backhand winner sloot Nadal het seizoen in stijl af.

clock 16:31 16 uur 31.

clock 16:30 16 uur 30.

clock 17-11-2022 17-11-2022.

clock 23:49 23 uur 49.