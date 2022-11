Coach Johan Van Herck na BJK-exit: "Ontgoocheld dat we halve finales niet gehaald hebben"

"Ik wil het niet als excuus inroepen, maar het is wel frustrerend wanneer je een groep hebt die ongelooflijk graag wil spelen op de best mogelijke manier en dat je dan moet schipperen tussen gezondheid en topsport. Dat is niet leuk."

"Dat is niet gelukt, om diverse redenen. Daarom zijn we eerst en vooral ontgoocheld", reageert Johan Van Herck, die ook niet geholpen werd door de drukke tenniskalender. Elise Mertens arriveerde pas heel laat, nadat ze begin deze week nog de WTA Finals in het dubbelspel gewonnen had.

Na de nederlaag van woensdag tegen Slovakije moest er vandaag gewonnen worden van Australië, maar dat zat er op geen enkel moment in. Nochtans was België naar Glasgow afgezakt met het idee en het geloof om de halve finales te kunnen spelen.

Op de koop toe moest Mertens donderdag geblesseerd opgeven. Had de planning anders gekund? "Wij zijn een klein land. Er is vanuit de federatie genoeg druk gezet, maar we moeten opboksen tegen Grand Slam-landen of landen die de voorbije jaren al meermaals gewonnen hebben", reageert Van Herck nuchter.

"Dat is gewoon heel moeilijk. De realiteit is dat we zijn wie we zijn. We moeten hier deze week 2 keer om 10 uur 's ochtends spelen. Je ziet wel een patroon aan hoe de wildcards worden uitgedeeld. Daar hoef ik geen tekening bij te maken. Het is aan ons om volgend jaar beter te doen om ook die status af te dwingen."

"We hebben een ploeg die hier altijd thuishoort, ook bij de mannen. Nu moeten we de analyse maken en kijken of we nog meer invloed kunnen hebben om het talent dat we hebben beter te laten renderen in de toekomst."