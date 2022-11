Sandrine Tas heeft IKO beet als sponsor: "Nu kan ik focussen op wat ik goed kan: schaatsen!"

"Als sporter is het belangrijk om zo weinig mogelijk met de zakelijke kant bezig te moeten zijn. Een deal van 4 jaar - tot aan de Spelen - geeft me gemoedsrust en alle mogelijkheden om te focussen op wat ik goed kan: snel schaatsen!"

Sandrine Tas is erg enthousiast over de nieuwe sponsorovereenkomst met IKO. Geen verrassing gezien het topsportklimaat omtrent wintersporters tegenwoordig. Een langdurig sponsorcontract is geen overbodige luxe.

Ook IKO zelf is tevreden met de overeenkomst: "We zijn al jaren met succes actief in het sponsoren van topatleten. Bart Swings, Peter Genyn, Sanne Cant en Mathieu van der Poel zijn slechts enkele van de talenten die zich aan ons gebonden hebben."



IKO had al langer contact met Tas, maar door de slechte financiële situatie van de Belgische schaatsbond zijn de onderhandelingen in een stroomversnelling terechtgekomen: "Toppers als Sandrine mogen niet in de koude komen te staan. Ze zal België met trots vertegenwoordigen op de Winterspelen."