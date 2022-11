Tas en Vosté vergezellen Swings op de Wereldbeker in Stavanger

Tas en Vosté zullen meebetalen om in Stavanger te kunnen aantreden. "Ze worden gedeeltelijk ondersteund door de KBSF (Koninklijke Belgische Snelschaats Federatie)", liet voorzitter Corné Lepoeter weten.

Enkele weken geleden maakte de KBSF bekend dat voor de races in Stavanger alleen voor Swings kon worden betaald. De federatie zoekt sponsors.

Naast het drietal kwam Isabelle van Elst in aanmerking voor een startplaats. Van Elst, die de Belgische en de Nederlandse nationaliteit heeft, moet door ziekte afhaken. Zij zou haar debuut in Belgisch tenue maken.

Stavanger is de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen voor schaatsers op de langebaan. Een week later wordt er in Heerenveen geschaatst. Dan zijn er in ieder geval geen reiskosten.

In de wintermanden hebben Swings en Tas zich in Heerenveen gevestigd. Vosté woont al jaren permanent vlakbij de Thialfhal.