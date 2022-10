Heerenveense shorttrackers doen crowdfunding voor Mathias Vosté: "Dit is prachtig"

Het idee voor een crowdfunding komt van shorttrackclub Thial in Heerenveen, de thuisbasis van Mathias Vosté. "Al jaren geeft Vosté vrijwillig training aan de jeugd van onze club. Hij laat met positieve coaching en veel kennis en kunde zien dat topsport en breedtesport veel aan elkaar kunnen hebben", klinkt het.

Vosté traint er jonge schaatsers tussen de 9 en 15 jaar. Dat doet hij 2 keer per week. "Het is prachtig dat ze dit zijn begonnen", zegt de Belg. De actie (whydonate.nl) loopt sinds 13 oktober. Tot donderdag was er 1.750 euro overgemaakt. "Elk beetje helpt."

Het streefbedrag is 10.000 euro, maar Vosté is ook van plan om zijn spaarcenten aan te spreken. "Heerenveen is natuurlijk geen punt", zegt Vosté, die vlakbij Thialf woont. "Ik ga ook zeker naar Calgary."



In de Canadese stad zijn 2 wedstrijden in achtereenvolgende weekenden. De eerste wereldbekerwedstrijd, 11 tot en met 13 november in Stavanger (Noorwegen) laat hij aan zich voorbij gaan.



Vosté werkt ook nog deeltijds voor een bedrijf dat keukens plaatst. Dat is veel sjouwen. Vosté ziet dat als een vorm van krachttraining.

"De schaatstraining heeft er niet onder geleden", zegt Vosté, die met ingang van dit seizoen deel uit maakt van een internationale ongesponsorde ploeg onder leiding van de Australische trainer Daniel Greig. Ook Sandrine Tas schaatst in dat gezelschap.