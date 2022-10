Belgische shorttrackers openen seizoen met zilver op WB-manche in Montréal

Ondanks de financiële problemen van de Belgische schaatsfederatie was het Belgische team toch afgereisd naar de eerste WB-manche van het seizoen in Montréal. Dat zullen de Belgen zich niet beklaagd hebben.

Dankzij sterk werk van broer en zus Desmet in de halve finales haalde het Belgische team op de mixed relay over 2.000 meter de A-finale. Daar leek het Belgische kwartet niet in aanmerking te komen voor een medaille, maar plots keerde het helemaal.

Nederland kwam ten val en in de slotronde haalde Stijn Desmet de turbo boven. Hij snelde de Japanse schaatser en de Canadees nog voorbij en bezorgde België zo het zilver. De Belgische vreugde was mooi om te zien.