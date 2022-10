Bronzen Hanne Desmet: "Wereldkampioen worden? Dat hoor je mij niet zeggen"

"We krijgen de kans om met de top van de wereld in de baan te schaatsen"

Samen mogen trainen met de Nederlandse selectie in de Groningse bakermat van het schaatsen, Heerenveen, is ook een deel van het verhaal dat broer en zus Desmets prestaties zo gegroeid zijn.

“Op dat niveau kunnen trainen is belangrijk”, zegt Stijn Desmet. “We krijgen de kans om met de top van de wereld in de baan te schaatsen en dat is uiteindelijk waar we goed in moeten zijn. Dicht bij elkaar met hoge snelheid schaatsen. Die kans krijgen we hier."

Hanne Desmet won als eerste Belgische vrouw een individuele medaille op de Winterspelen. Dat is historisch en blijft voor altijd in de boeken staan.

“Dat klinkt echt zo cool”, aldus Hanne Desmet. “Het is heel mooi om te horen dat ik de eerste ooit ben. Daar ben ik heel blij mee. Ik hoop dat het ook de wintersport groter maakt in België. We hebben veel goede vrouwen die wedstrijden winnen en dat vind ik ook zo leuk.”

“Ik denk dat ik nog veel beter kan. Ik weet van mezelf dat ik gewoon veel kan leren in het schaatsen.”