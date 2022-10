Bart Swings opent zijn schaatsseizoen met vierde plaats op marathon Amsterdam

Bart Swings is het na-olympisch schaatsseizoen begonnen met een vierde plaats op de marathon in Amsterdam. De winnaar van het goud op de minimarathon op de Spelen in Peking moest zaterdag zijn meedere erkennen in de verrassende Nederlander Jeroen Janisse. Bart Hoolwerf eindigde als tweede, Harm Visser als derde.