Sandrine Tas is ambitieus in wereldbeker: "Ik wil finales schaatsen"

In Stavanger zal dit weekend het wereldbekerseizoen op het ijs van start gaan. De 27-jarige Tas zal ook aanwezig zijn en is erop gebrand om dit seizoen te presteren.

Op wieltjes is Tas reeds Europees en wereldkampioene, maar sinds 2018 is ze ook actief op het langebaanschaatsen. Daarvoor krijgt ze hulp van haar Australische trainer Daniel Greig bij haar nieuwe, internationale ploeg Novus, waar Mathias Vosté ook deel van uitmaakt.

Tas is tevreden over de trainer: "Ik wil me ontwikkelen als schaatsster. Daarbij heb ik steun aan Greig, die ook skeeleraar is geweest en weet hoe het is om naar schaatsen om te schakelen. Als ik een fout maak, kan hij goed uitleggen wat ik moet doen om die te corrigeren."