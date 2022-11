Bart Swings na het lezen van het "handboek Van der Poel": "Ik zocht iets nieuws"

A friend of mine thinks that my success is mostly based on me being a talent. (...) I like to think that I earned my success.

Het is een citaat uit de inleiding van een soort handboek dat Nils van der Poel zijn oude concurrenten heeft nagelaten. How to skate a 10k (and also half a 10k). Gratis door iedereen te downloaden op een website met dezelfde titel.

Amper 26 jaar is Van der Poel, maar na een seizoen waarin hij dubbel goud pakte op de Olympische Spelen in Peking, ging hij vroegtijdig op topsportpensioen.

De extreme trainingsmethodes die de Zweed gebruikte, verklaren voor een deel misschien wel waarom.