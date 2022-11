Vormdip houdt aan bij Dimitri Van den Bergh, die zich niet plaatst voor Grand Slam of Darts

Van den Bergh sneuvelde in het kwalificatietoernooi in de eerste ronde tegen de Ier Steve Lennon, het nummer 49 van de wereld. Van den Bergh speelde goed, maar botste - zoals wel vaker - op een tegenstander die boven zichzelf uitsteeg.

Met twijfels richting het WK?

Dat Van den Bergh volgende week niet zal spelen in Wolverhampton is niet zonder gevolgen. Onze landgenoot had er immers heel wat punten op de wereldranking te verdedigen. Van den Bergh haalde in 2020 nog de halve finale op de Grand Slam, goed voor 40.000 pond aan prijzengeld.



Maar dat bedrag (en dito aantal punten op de PDC Order of Merit) ziet Van den Bergh - het nummer 13 van de wereld - nu verdwijnen, aangezien de wereldranking zich baseert op de verdiensten van de voorbije twee jaar.



Van den Bergh dreigt zo uit de top 16 van de wereldranking te vallen. Op het WK van volgende maand zijn de 32 beste spelers beschermd bij de loting, maar hoe verder Van den Bergh - begin vorig jaar nog het nummer 5 van de wereld - wegzakt op de ranking, hoe sneller hij andere toppers kan tegenkomen.



Hoe dan ook is de niet-kwalificatie voor de belangrijke Grand Slam een nieuwe deuk in het vertrouwen. Van den Bergh sukkelt de laatste weken met zijn vorm en vindt maar geen constante in zijn spel. Met de Players Championship Finals staat er na de Grand Slam nog één major op het programma.