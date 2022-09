Dimitri Van den Bergh kan kopzorgen niet wegwerken in Amsterdam

Van den Bergh had dit jaar al eens een World Series-evenement gewonnen in Amsterdam, maar het was lang onduidelijk of het eerste reekshoofd wel naar Nederland zou afzakken.

Vorige week kreeg de beste Belgische darter last van paniekaanvallen in zijn kwartfinale in de German Darts Open. Na een weekje rust en een onderzoek in het ziekenhuis besloot Van den Bergh toch zijn pijlen boven te halen.

Maar het was duidelijk dat Van den Bergh nog niet in topvorm was: hij gooide matig en bleef achter met een gemiddelde van 95,1 punten per drie darts. Dat volstond niet om zijn eerste tegenstander - de Engelsman Ryan Joyce (PDC 36) - opzij te zetten.

Joyce gooide zijn sterkste wedstrijd in de World Series en was vooral op de dubbels beter dan Van den Bergh; 40 procent op zijn uitworpen tegenover 25 procent voor onze landgenoot. Joyce trok met 6-2 aan het langste eind.

Van den Bergh heeft nog een week om zich voor te bereiden op zijn thuiswedstrijd. Van 23 tot 25 september staat de Belgian Darts Open op het programma in Wieze.