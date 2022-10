Gibraltar Trophy wordt nachtmerrie voor Dimitri "The Dreammaker" Van den Bergh

De nederlaag van Kenny Neyens tegen eerste reekshoofd Luke Humphries (6-3) was geen verrassing, die van Dimitri Van den Bergh tegen de ongeplaatste Duitser Gabriel Clemens wel.



"Dancing Dimi" won nog wel de eerste leg, maar daarna wou de arm plots niet meer mee. Clemens won maar liefst 6 legs op een rij op weg naar de zege: 1-6.



Vooral die laatste leg was tekenend voor Van den Berghs match: tot 6 keer toe slaagde hij er niet in om uit te werpen, Clemens aarzelde niet, hij kon het zelf niet geloven en verontschuldigde zich bijna bij de Belg.