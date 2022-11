Laurens Devos kroont zich tweede maal tot wereldkampioen G-tafeltennis

Laurens Devos was vanavond in de finale in klasse 9 de topfavoriet voor de wereldtitel. De 22-jarige nummer 1 van de wereld is sinds 2015 immers ongeslagen in grote toernooien.

Aan ervaring geen gebrek dus bij het jonge talent. En ook vandaag presteerde Devos weer op een hoog niveau. Zo schreef hij meteen probleemloos de eerste twee sets met 11-6 en 11-1 op zijn naam.

De Brit Joshua Stacey knokte in de derde set nog dapper terug (12-14), maar Devos zette de kers op de taart met 11-6.

“Ik ben superblij, want dit kan je maar om de vier jaar realiseren”, zegt Devos, die zenuwachtig aan de match begon. “In de eerste set was ik nog nerveus, maar daarna haalde ik de eerste twee sets vlot binnen. In de derde set verloor ik mijn concentratie, maar in de laatste set kreeg ik de bal weer op tafel.”