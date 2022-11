Florian Van Acker baalt met brons op WK: "Weet dat ik beter kan"

Van Acker, die in klasse 11 uitkomt voor sporters met een verstandelijke beperking, is gewoon van te winnen. Hij won de EK's van 2015 en 2019 en pakte goud op de Spelen van 2016 en het WK van 2018.



Op de Paralympische Spelen in Tokio vorig jaar moest hij vrede nemen met brons en ook gisteravond struikelde hij over de voorlaatste horde. Tegen nummer 11 van de wereld Kim vocht hij nog terug na 2 nipt verloren sets, maar hij kon de scheve situatie niet meer omkeren.



Het werd 1-3: 9-11, 10-12, 11-7 en 7-11. Net als op het WK van 2014 moest Van Acker vrede nemen met brons. Maar dat was moeilijk. "Ik weet dat ik beter kan, dus ben ik daar niet tevreden mee."



Van Acker foeterde op zijn spel, met name zijn block: "Normaal is dat een van mijn sterke punten, maar nu liep die niet goed. Ik kreeg mijn blocks met moeite op tafel. Daarom veranderde ik mijn spel, ik ben blijven vechten voor elk punt."



