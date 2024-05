Op weg naar de laagste notering ooit in de Premier League: het schrijnende seizoen van Man.United in cijfers

di 14 mei 2024 12:15

Het zijn geen fijne tijden om Manchester United-supporter te zijn. Met nog twee matchen te spelen, stevent de club af op zijn slechtste seizoen ooit in de Premier League. Waar er in eerste jaar van coach Erik ten Hag nog hoop was, is die nu volledig gekelderd. Een blik op hun dramatische seizoen in enkele cijfers.

"Manchester United is één van de slechtst gecoachte ploegen in de Premier League. Ze verdedigen als een ploeg die ik nog nooit eerder op een veld gezien heb."



Zo klonk een kritische Jamie Carragher (ex-Liverpool) in februari al op Sky Sports na een pijnlijk thuisverlies tegen Fulham.



Wie toen beterschap verwachtte, kwam bedrogen uit: sinds die partij pakte ManU een schamele 10/30 en kamperen ze op een teleurstellende 8e stek.



Wanneer ze daar blijven hangen, zou dat een negatief diepterecord zijn. Niet het enige, trouwens.

82 doelpunten geslikt

De verdediging van United is dit jaar al zo lek als een mandje gebleken.



Dit seizoen slikten ze het meest aantal doelpunten in hun clubgeschiedenis over alle competities heen in 53 jaar tijd: 82. En het einde is nu pas nabij. Het meest rampzalige voorbeeld van hun defensieve kwetsbaarheid speelde zich af in Londen. Tegen Chelsea stonden The Reds 2-3 voor in de allerlaatste minuut, iedereen had al een overwinning voor Manchester opgeschreven.



Tot ze het plots helemaal uit handen gaven. Cole Palmer zette Stamford Bridge in lichterlaaie met twee doelpunten om de ultieme ommekeer te realiseren.



4-3 en boeken toe, het leek wel het verhaal van het seizoen voor ManU.

14 nederlagen in de Premier League

Op bezoek bij Tottenham Hotspur, Arsenal en Manchester City kun je wel eens verliezen. Thuis de boot ingaan tegen middenmoters als Fulham, Crystal Palace en Bournemouth is al moeilijker uit te leggen.



14 keer trokken ze dit seizoen al aan het korste eind in de Premier League. Opnieuw een record, met een "verbetering" van 2 verliespartijen.



Over alle competities heen was het verlies tegen Arsenal al de 9e thuisnederlaag. Nog nooit verloren ze meer in het eigen Old Trafford in één seizoen.



United slaagt er bovendien al een heel seizoen niet in om wedstrijden te domineren.



Erik ten Hag is een coach die vertrekt vanuit balbezit. Veelzeggend is dan dat ze dit jaar het laagst gemiddelde percentage balbezit hebben sinds het begin van de metingen.

Europees voetbal lijkt een verre droom

De Champions League-hymne? Die ligt opnieuw ergens diep opgeborgen in een stoffige kast op Old Trafford.



Zoals het er nu voor staat lijken ze aan de rode kant van Manchester een Europees sabbatjaar tegemoet te gaan. Ze bezetten momenteel plek 8, het laatste Europees ticket wacht op plek 6.



Voor de Conference League nota bene, daar zullen ze in Manchester ook niet al te warm voor lopen.



Des te pijnlijker is dat Ten Hag de voorbije twee seizoenen voor meer dan 470 (!) miljoen euro mocht shoppen op de transfermarkt. Enkel Chelsea en Tottenham spendeerden meer.



64 miljoen euro voor 1 doelpunt: Mason Mount was één van de vele (dure) zomertransfers.

Met competitiewedstrijden tegen Newcastle en Brighton zal Ten Hag alle zeilen moeten bijzetten om nog meer negatieve records te ontwijken.



De voorbije drie matchen tegen Newcastle verloor Manchester United trouwens allemaal zonder zelf maar één doelpunt te kunnen maken. Slik. Het wordt sowieso seizoen om snel te vergeten voor de Engelse recordkampioen. Misschien kan een FA Cup het grijze jaar toch wat kleur geven?

De bedroevende statistieken achter het seizoen van Manchester United: