Op een zucht van een stunt: tweedeklasser Coventry sneuvelt na remonte en penalty's tegen Manchester United

Manchester United is door het oog van de naald gekropen in de FA Cup. Het gaf tegen tweedeklasser Coventry City een 3-0-voorsprong uit handen, had de VAR nodig om de strafschoppen te halen en hield daarin het hoofd nog koel. De spelers en supporters van Coventry waren ontroostbaar na de uitschakeling.