Geen afscheid voor Laifis na 8 jaar bij Standard: "Was gepland in match tegen Westerlo"

Konstantinos Laifis heeft zijn laatste wedstrijd voor Standard al achter de rug. De verdediger is in alle stilte, voor het einde van het seizoen, al terug naar Cyprus vertrokken. Laifis speelde sinds 2016 in Luik, in totaal 284 matchen. "We zouden afgelopen vrijdag zijn afscheid vieren in het stadion, maar dat is anders gelopen."