Ben Despineux en Laurens Devos veroveren brons in dubbelspel op WK G-tafeltennis.

In een haast even spannende vijfde set was Oekraïne opnieuw sterker (8-11).

De derde ging naar de Kats-Mai (11-8). In de vierde set ging het gelijk op en bij 9-10 lieten de Belgen een matchbal liggen, waarna de tegenstanders de partij naar zich toetrokken.

Na een sterke kwartfinale tegen Polen (3-2) stonden tafeltennissers Ben Despineux en Laurens Devos vandaag in de halve finales van het wereldkampioenschap.

We spelen al sinds 2015 samen in het dubbelspel. Dit was zeker een van onze beste toernooien qua niveau.

“We pakken een medaille en behalen daarmee onze doelstelling", zegt tweevoudig Paralympische kampioen in het enkelspel Laurens Devos na de wedstrijd. "Dat is fijn, maar er zat toch meer in gezien die matchbal.”



“Het samenspel verliep vlot. We spelen al sinds 2015 samen in het dubbelspel. Dit was zeker een van onze beste toernooien qua niveau.”



Bij Ben Despineux overheerst hetzelfde gevoel. “Het was zo close”, begint hij. “We hadden de moeilijkste loting, maar geloofden erin. Ik had graag mijn eerste WK-finale gespeeld, dus vind ik het nu een beetje jammer."

"Dit is wel hoopgevend voor toekomstige toernooien en richting de Spelen van Parijs 2024", besluit het duo.

Het dubbelspel is een Paralympische discipline en staat op het programma van de Paralympische Spelen in Parijs 2024.

Vanaf morgen begint het enkelspel op het wereldkampioenschap.