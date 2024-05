Vandenbempt: "Wat bij Genk gebeurt, is een pijnlijk verhaal met een unhappy end"

di 14 mei 2024 13:25

Van titelkandidaat naar vechten voor Europees voetbal. Dat is het verhaal van Racing Genk in deze Champions' Play-offs. Peter Vandenbempt laat zijn licht schijnen over de situatie in Limburg. "Het verhaal met trainer Wouter Vrancken had veel eerder en veel beter opgelost kunnen worden."

Wat er bij Genk gebeurt, vind ik een zeer pijnlijk verhaal. Met een bijzonder "unhappy end". Vorig jaar zijn ze nog op een paar seconden van de titel gestrand. Het had van de twee kanten veel beter en veel eerder opgelost moeten worden want dat Wouter Vrancken en Racing Genk niet meer met elkaar konden samenwerken, dat was al een paar maanden duidelijk. Zelfs voor de buitenwereld. Ze waren alsmaar meer ontevreden geworden over elkaar. Een beetje zoals Antwerp en Mark van Bommel. Racing Genk wilde helemaal niet doorgaan met Vrancken, maar door de uitgelekte contacten met AA Gent zat de club in een ideale positie om zelfs nog tegen betaling van zijn trainer verlost te raken. In plaats van er zelf voor te moeten betalen. Voor Vrancken zijn er de voorbije maanden te veel zaken gebeurd achter zijn rug om om nog voort te kunnen werken. Het vertrouwen was naar zijn gevoel onherstelbaar geschonden. En de communicatie van technisch directeur Dimitri De Condé voor de

match tegen Anderlecht heeft veel kwaad bloed gezet. Voor het kamp-Vrancken was die hypocriet.

Als het tussenseizoen aanbreekt, is het voor de club misschien het moment om de interne werking eens tegen het licht te houden, om de violen gelijk te stemmen.

En podcastpresentatoren hebben zich er de afgelopen dagen over verbaasd dat ze mensen van Racing Genk aan de lijn kregen om hun versie van de feiten door te duwen. Dat is opmerkelijk.

Maar over de trainer en zijn stroeve houding in bepaalde zaken zijn ook wel wat opmerkingen te maken. Dus het is wel degelijk een verhaal met twee kanten. Het is zonde dat het op deze manier is moeten eindigen.

Anderhalve maand geleden was Genk nog een titelkandidaat. Nu gaan ze toch nog moeten harken tegen Cercle Brugge om Europees voetbal.

Als het tussenseizoen aanbreekt, is het voor de club misschien het moment om de interne werking eens tegen het licht te houden, om de violen gelijk te stemmen zodanig dat iedereen weer op dezelfde lijn zit. Ik heb de indruk dat dat op dit moment toch een groot probleem is.