Vrancken over zijn ex KV Mechelen: "Alsof je je kinderen ziet opgroeien bij een andere man"

Aan de andere kant van de Noordzee werd Graham Potter dit weekend nog stevig uitgejouwd door de fans van zijn ex-club Brighton. Voor zijn overstap naar Chelsea had hij nochtans voor een glorierijke periode bij de the Seagulls gezorgd .

"We zijn op het juiste moment uit elkaar gegaan. Ik heb daar vier fantastische jaren gehad. Op die manier afscheid kunnen nemen, is inderdaad uniek in de trainerswereld", vertelde Vrancken zelf in Extra Time.

"Het moeilijke bij zo'n afscheid is natuurlijk de band die je hebt met je spelers. Als je dan vertrekt, is het alsof je je kinderen ziet opgroeien bij een andere man. Ik heb 4 jaar in Mechelen gezeten. Dan voel je die band groeien."