Het sleutelmoment in Club - Porto: Vanaken én Lang zien strafschop gered door Costa

Hans Vanaken zette zich achter de bal, maar zag zijn poging gekeerd door Diogo Costa - op zijn 23e al een keeper die overloopt van klasse en voorbestemd is voor de absolute top.

Het was een penalty die uit de lucht kwam vallen. Op aangeven van de VAR, die David Carmo zag natrappen op Brandon Mechele, kreeg Club vroeg in de tweede helft dé kans op een gelijkmaker.

Gelukkig kreeg Club de kans op een herexamen. De Portugese doelman was namelijk te vroeg van zijn lijn vertrokken. Voor poging twee mocht Noa Lang aanleggen, maar ook op zijn inzet had Costa een wereldsave in huis.