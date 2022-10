Porto bezorgt Club Brugge een katertje in de Champions League

Simon Mignolet (Club-doelman): "De wedstrijd begon moeilijk voor ons. Na een dom doelpunt liepen we achter de feiten aan. Porto kon op de counter loeren en daar hebben ze de ideale spelers voor. Die penalty kwam ideaal, maar we pakten het moment niet. We hadden onze avond niet. Porto is de verdiende winnaar, dat moeten we accepteren. Dit zal niet lang blijven nazinderen. We willen ons nog altijd kwalificeren als groepswinnaar."

Casper Nielsen (Club-middenvelder): "Als we een strafschop hadden omgezet, gingen we erop en erover. Dat gevoel had ik toch. Mentaal was het een opdoffer. In deze matchen moet je zulke kansen grijpen. Wij hadden moeite met de lange ballen van Porto, we maakten het ze soms te makkelijk."