Onwaarschijnlijke ontknoping in het NASCAR afgelopen weekend. De Amerikaanse coureur Ross Chastain verkeerde in een schijnbaar uitzichtloze situatie, maar pakte dan uit met een creatieve "crash". Door tegen de buitenmuur aan te rijden kon Chastain in de laatste bocht nog vijf concurrenten passeren. Hij plaatste zich door het manoeuvre voor de seizoensfinale. Achteraf onthulde de Chastain dat hij het trucje vroeger ook gebruikte tijdens het gamen. Bekijk hieronder de beelden.