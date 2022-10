FIFA-baas hekelt tv-zenders "Ze bieden 100x minder voor WK-vrouwen"... maar heeft ook zelf werk aan de winkel

In de marge van de loting voor het WK-voetbal bij de vrouwen komende zomer in Nieuw-Zeeland en Australië haalde de voorzitter van de Wereldvoetbalbond (FIFA) uit naar mediabedrijven, zonder namen te noemen.

Gianni Infantino zei dat de FIFA aanbiedingen had ontvangen om het vrouwentoernooi te mogen uitzenden die nog geen 1 procent waard zijn van wat betaald wordt om het mannentoernooi uit te zenden.

"100 keer minder of zelfs meer dan 100 keer minder in sommige gevallen. En dat is onaanvaardbaar."

"We gaan dit niet aanvaarden, want we weten dat in sommige landen waar mannen- én vrouwenvoetbal populair is (denk aan de VS, Engeland, Duitsland of Frankrijk) de kijkcijfers ongeveer gelijk zullen zijn en dus ook de commerciële waarde ongeveer gelijk zal zijn."

Wat minder commercieel aantrekkelijk is voor Europese en Amerikaanse mediabedrijven is de uitzenduren van de wedstrijden. Door het grote uurverschil met Nieuw-Zeeland en Australië zullen vooral groepsmatchen tijdens de nacht gespeeld worden in hun tijdzones.

De FIFA ondervindt de keerzijde van zijn beslissing om het commerciële model rond het WK voor vrouwen anders te benaderen. Het vrouwentoernooi wordt voor de eerste keer apart verkocht in plaats van als een all-in-deal met het mannentoernooi.

De FIFA investeerde de voorbije jaren tot een miljard dollar in het vrouwenvoetbal. "De WK's van 2015 en 2019 draaiden op verlies", aldus Infantino. "Het volgende WK zal ons zo'n 400 miljoen dollar kosten. We hopen daar break-even te draaien."