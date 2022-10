Oranje tegen viervoudig wereldkampioen VS: dit is de loting voor WK-voetbal bij de vrouwen (zonder Red Flames)

Australië en Nieuw-Zeeland organiseren volgend jaar samen het WK-voetbal voor vrouwen (20juli - 20 augustus). In Nieuw-Zeeland is zaterdagochtend geloot voor de groepsfase van dat toernooi. De Red Flames zaten helaas niet in de bokalen, Nederland wel. Oranje zit in de groep met uittredend wereldkampioen de VS. Australië speelt tegen olympisch kampioen Canada.