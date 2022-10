Portugese vrouwen verslaan na België nu ook IJsland, maar nog niet zeker van WK

De kans is groot dat de Red Flames de match tussen Portugal en IJsland aan zich hebben voorbij laten gaan, na de bittere ontgoocheling van afgelopen donderdag. De Belgische vrouwen droomden van het WK, maar zagen die al in de eerste barragematch uiteen spatten.



Portugal had ook tegen IJsland het thuisvoordeel en ook bijna de hele match de bovenhand. Maar dankzij een goal van Viggosdottir werden het toch verlengingen.



IJsland stond toen al met zijn tienen op het veld en dat moest het uiteindelijk toch cash betalen. Met nog 3 goals in de verlengingen stoomde Portugal door. Eindstand: 4-1. Toch zijn ze nog niet zeker van WK-deelname, want eerst moeten ze nu nog een intercontinentaal toernooi spelen.



Zwitserland is na een barrage (2-1-winst tegen Wales) wel al zeker van een ticket voor het WK. En ook Ierland, dat Schotland versloeg met het kleinste verschil, mag zich opmaken voor het wereldkampioenschap.