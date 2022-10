European Open gaat van start... in Antwerps chocolademuseum

Zij waanden zich vandaag voor de verandering geen professionele tennisspelers, maar wel chocolatiers. Zo mochten ze eens chocolade tennisballen signeren in plaats van rubberen exemplaren. "Ik heb me prima geamuseerd met mijn collega's", vond ook Goffin.

Toernooidirecteur Dick Norman kan een stunt om de European Open aan te kondigen wel smaken, zo bewees hij dit jaar opnieuw. David Goffin (ATP-58), de Pool Hubert Hurkacz (ATP-11) en de Rus Karen Chatsjanov (ATP-18) zijn enkele van de toppers die in actie komen in het enkeltoernooi.

"We lanceren de European Open in een chocolademuseum, want het wordt een toernooi om duimen en vingers bij af te likken", zegt Norman met een knipoog.



"We kijken er enorm naar uit. Deze week verwelkomen we enkele kleppers in de Lotto Arena, aangevuld met veel jong talent en Belgische toppers zoals David Goffin en lokale held Michael Geerts", gaat Norman verder.



Met Dominic Thiem en Stan Wawrinka doen 2 ex-grandslamwinnaars mee, Andy Murray zei gisteren af wegens overbelasting.



Vanaf vrijdag kan u de European Open live volgen bij Sporza, te beginnen met de kwartfinales van het enkelspel en de halve finales van het dubbelspel. Beide finales staan zondag gepland.





Morgenavond kan u ook op onze website de partij tussen Goffin en het jonge Belgische talent Gilles Arnaud Bailly, nummer 2 van de wereld bij de junioren, bekijken in de eerste ronde.