David Goffin laat verstek gaan voor ATP-Firenze

Goffin, de nummer 58 van de wereld, maakte vorige week in Astana indruk met een stunt tegen 's werelds nummer 1 Carlos Alcaraz, waarna hij in de tweede ronde sneuvelde tegen de Fransman Adrian Mannarino.



Goffin, die volgende week in Antwerpen verwacht wordt voor de European Open, wordt vervangen door de Chinese lucky loser Zhizhen Zhang.



De topreekshoofden in Italië zijn de Canadees Felix Auger-Aliassime en de Italiaan Matteo Berrettini. Firenze hoort voor het eerst sinds 1994 weer op de ATP-kalender.