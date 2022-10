David Goffin struikelt in laatste voorronde in Kazachstan

In de Kazachse hoofdstad Nur-Sultan, beter bekend als Astana, was David Goffin het eerste reekshoofd in de voorrondes.



Terwijl de Belg zich in de eerste voorronde nog vlot voorbij thuisspeler Denis Yevseyev mepte (6-1 en 6-4), liep het in de tweede en laatste voorronde minder van een leien dakje.



Tegen de Italiaan Nardi begon onze landgenoot nog uitstekend met 6-3-setwinst, maar daarna ging het vervolgens bergaf. De 31-jarige Goffin moest zich in de tweede en derde set telkens gewonnen geven in de tiebreak, waardoor er na net geen 3 uur tennis een einde kwam aan zijn avontuur.



David Goffin beleeft een moeilijk najaar. Na een knappe kwartfinale op Wimbledon ging hij er achtereenvolgens in de eerste ronde uit in de toernooien van Washington, Montréal, Cincinnati, Winston-Salem en op de US Open.



Nadien volgden een nederlaag en twee zeges in de Davis Cup en vorige week was er opnieuw de uitschakeling in de openingsronde op het ATP-toernooi in Metz.