Cadeau voor David Goffin in Astana: opgevist tegen nummer 1 Alcaraz

Goffin beleeft sinds zijn triomfantelijke Wimbledon (waar hij de kwartfinales haalde) een zomer en najaar in mineur. Zes toernooien op een rij was de eerste ronde ook zijn laatste, alleen in de Daviscup kon hij 2 keer winnen.



Als eerste reekshoofd in de kwalificaties in de Kazachse hoofdstad botste hij op de Italiaan Luca Nardi (ATP-151). Maar het forfait van de Noor Hoger Rune (ATP-26) kwam de beste Belg goed uit. Rune verloor gisteren nog de finale in Sofia.



Goffin werd opgevist en krijgt een mooie tegenstander: de 19-jarige Spanjaard Carlos Alcaraz is na zijn zege op de US Open nummer 1.



De twee speelden 1 keer eerder tegen elkaar. In de voorbereiding op de Australian Open 2021 won Alcaraz in Melbourne met 6-3, 6-3.



Voor Alcaraz is Astana het eerste toernooi sinds zijn triomf in New York, hij speelde wel nog mee in de Daviscup Finals.