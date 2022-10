Ruben Bemelmans zwaait af in dubbeltoernooi van European Open

In juni kondigde Bemelmans al aan dat hij tenniscoach zou worden van de talentvolle Zizou Bergs, en nu is het moment ook aangebroken dat hij zijn laatste dubbeltoernooi afwerkt.

De Limburger koos ervoor om zijn loopbaan te beëindigen in eigen land. Bij de eerder aangekondigde namen die zullen dubbelen in Antwerpen, vinden we ook Xavier Malisse, die nog eens terugkeert uit zijn tennispensioen.