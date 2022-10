Lotte Kopecky: "Strade Bianche de strafste, maar de Ronde de speciaalste"

Lotte Kopecky werd gisteren terecht bekroond met de Kristallen Fiets voor haar topjaar. De vicewereldkampioene op de weg komt deze week in actie op het WK baanwielrennen, maar sprak eerder deze week in de podcast De volgwagen over haar jaar.

Zeges in de Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen, een ritzege in de Giro, Europese titels op de baan en tweede op het WK in Australië achter Annemiek van Vleuten.

"Ik denk dat mijn zege in de Strade Bianche (waar ze Annemiek van Vleuten in een rechtstreeks duel klopte) de strafste is, zeker door de manier waarop. Maar de Ronde van Vlaanderen was wel de speciaalste."

"Daar ben ik wel heel trots op, het wordt moeilijk om dat te evenaren", beseft Kopecky. "Ik denk dat ik volgend jaar een ander doel zal stellen. Parijs-Roubaix? Die wil ik nog winnen, maar het is een moeilijke koers om naar te pieken."