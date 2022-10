Ashleigh Moolman-Pasio geeft eindzege in Ronde van Romandië niet meer weg

De laatste van drie ritten was voor Annemiek van Vleuten (Movistar) niet lastig genoeg meer om iets aan haar achterstand in het klassement te doen.

De wereldkampioene deed er in de laatste 33 vlakke kilometers dan maar alles aan om twee vluchters weer bij de lurven te vatten voor haar ploegmate Arlenis Sierra, winnares van de openingsrit.

Pas twee kilometer van het einde werden Quinty Ton (Liv Racing) en Ella Harris (Canyon) weer gegrepen, waarna het ook in Genève tot een sprint kwam.

Daarin was Marta Lach de snelste. Voor de 25-jarige Poolse is het de eerste zege in de World Tour. Moolman-Pasio finishte in de buik van de grote groep en is eindwinnares.