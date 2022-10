Red Bull heeft budgetplafond "licht" overschreden in 2021, straf nog niet bekend

Het gonsde al even van de geruchten in de F1-pitstraat: Red Bull en Aston Martin zouden vorig seizoen het budgetplafond hebben overschreden, maar de FIA bleef de bekendmaking van de resultaten van het onderzoek maar uitstellen.

Vandaag volgde dan toch de bevestiging. Red Bull heeft in 2021 inderdaad meer uitgegeven dan het budgetplafond van 145 miljoen dollar, maar de FIA spreekt over "een kleine overschrijding van de uitgaven". Dat betekent dat het minder dan 5 procent te veel heeft uitgegeven.

Met een kleine overtreding lijkt Max Verstappen niet te moeten vrezen voor zijn wereldtitel. Wat de straf dan wel is voor Red Bull, wordt later beslist. De 7 teams die onder het budgetplafond bleven, krijgen een licentie. De 3 andere moeten hun hoorzitting afwachten.

Naast Red Bull hebben namelijk ook Aston Martin en Williams gezondigd. Aston Martin heeft een procedurefout gemaakt volgens de FIA. Williams kreeg in juni al een boete voor het te laat indienen van zijn jaarcijfers.

Het budgetplafond werd in 2021 ingevoerd in de Formule 1, om het speelveld wat evenwichtiger te maken. Het beperkt hoeveel de renstallen kunnen uitgeven aan de ontwikkeling van hun bolide.

In 2021 was de limiet nog 145 miljoen dollar, in 2022 is het nog 140 miljoen en volgend seizoen 135 miljoen. De kosten voor de motoren, het loon van de rijders en de drie best betaalde leden van het team vallen wel nog buiten de budgetlimiet.