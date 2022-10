BEKIJK: Michy "Batsman" Batshuayi is weer de superheld voor Fenerbahçe

Michy Batshuayi is zich op korte tijd een cultstatus bij elkaar aan het voetballen bij Fenerbahçe. In de Europa League had hij zich al tot 2 keer toe tot matchwinnaar ontpopt (waarvan één keer in de extra tijd) en ook tegen het Fatih Karagümrük van coach Andrea Pirlo was het weer prijs, nu met de 5-4 in de 95e (!) minuut.